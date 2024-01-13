محافظ أسيوط: استخدام طرق الزراعة الحديثة يساهم في خفض تكاليف الإنتاج

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية التواجد الميداني المستمر على أرض الواقع مع المزارعين لتوصيل الخدمات الإرشادية والتوصيات الفنية إليهم، مشيرا إلى الدور الهام للإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بأهمية التطوير واستخدام تقاوي وبذور عالية الجودة والإنتاجية.

تخفيض تكاليف الإنتاج

وأشار محافظ أسيوط خلال لقاءه مع الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى استخدام الأساليب والممارسات الزراعية والميكنة الحديثة لتخفيض تكاليف الإنتاج والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية الحفاظ على الأرض الزراعية دون تعدي أو تبوير، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

تطوير المحاصيل الزراعية

وناقش اللقاء استعراض الجهود المبذولة لمديرية الزراعة وقطاعاتها المختلفة، خاصة قطاع حماية الأراضي وتطوير المحاصيل الزراعية وفعاليات وأنشطة الإرشاد الزراعية التي تمت خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن قطاع الزراعة أصبح في مقدمة أولويات الدولة المصرية، حيث شهد خلال الآونة الأخيرة وفي عهد الرئيس السيسي إنجازات ونهضة غير مسبوقة، نظرا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذي هو جزء من الأمن القومي، مشيرا إلى أهمية تتضافر وتكثيف الجهود في العمل بين كافة الجهات المعينة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكافة الطرق الممكنة والتي تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة.

ولفت المحافظ إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالمراكز والأحياء، من بينهم الفلاحين والمزارعين الذين يمثلون فئة هامة بالمجتمع باعتبارهم مسؤولي الأمن الغذائي والتغذية لأبناء الوطن والأجيال القادمة، وذلك بحفاظهم على الأراضي الزراعية دون تعدي أو تبوير.

التصدي للتعديات الزراعية

كما شدد على رصد أية تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في مهدها دون تهاون أو تقاعس لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر وفرض غرامات حيال المتعدين والمخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون.