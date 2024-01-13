حكومة السودان: تلقينا دعوة من «الإيجاد» لحضور قمة في كمبالا 18 يناير

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ حكومة السودان أعلنت عن تلقيها دعوة من «الإيجاد» لحضور قمة في كمبالا، يوم 18 يناير لمناقشة التطورات بالسودان.

وتابعت القناة في نبأها العاجل: «حكومة السودان قالت إنها ترى أنه لا ضرورة لذلك قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة في جيبوتي».

وأكدت حكومة السودان، أنَّ «الإيجاد» لم تلتزم بتنفيذ مخرجات قمة جيبوتي، ولم تقدم تبريراً مقنعاً لإلغاء اللقاء الذي دعت له بين رئيس مجلس السيادة وقائد التمرد.

وتابعت: «ما يدور في السودان شأن داخلي، ولم نتخل عن حقنا السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين».