محطة مترو السودان بالخط الثالث للمترو تستقبل الركاب بداية من اليوم

تستقبل اليوم الاثنين محطة مترو السودان، الركاب في تشغيل تجريبي، وهي ضمن محطات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وتقع بين المدرسة الصناعية الثانوية، ومدرسة الشهيد جواد حسني الرسمية للغات بشارع السودان في إمبابة.

الخط الثالث للمترو

تعتبر محطة مترو السودان، محطة نفقية، وهي أولى محطات الجزء الثاني «3B» بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، وتتكون من 3 مداخل من منسوب شارع السودان، عبارة عن 3 سلالام خرسانية و3 سلالام كهربائية حتى بلاطة التذاكر، بحسب ما رواه المهندس خالد أحمد، مدير المحطة لـ «الوطن».

من منسوب الشارع حتى منسوب التذاكر تم تصميم سلم كهربائي ومن منسوب التذاكر حتى منسوب الرصيف تم تصميم 2 سلم كهربائي، وتشغل المحطة مساحة بطول 300 متر وعرض حوالي 30 متر، ليحتل جسم المحطة بالتحديد طول 150 متر وعرض 23 متر، بإجمالي مساحة 3542 متر مسطح، كما تشتمل المحطة 20 ماكينة تذاكر على اليمين واليسار.

تفاصيل المحطة

المحطة صُممت بـ 2 سلم خرسانة من منسوب التذاكر و6 سلم متحرك، 3 منهم على الجانب الأيمن و3 على الجانب الأيسر، وبداية من منسوب المنطقة الفنية يوجد 8 سلالام على الجانب الأيمن و8 على الجانب الأيسر، منهم 4 سلم خرسانة و4 سلم متحرك، وجرى تأسيس المحطة على يد أكثر من 250 عامل مصري، لتكون ضمن مشروع هو الأول في مصر من حيث التقاطعات وهو مشروع الخط الثالث للمترو.