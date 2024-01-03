بعد سقوط 12 ألف قتيل وأعلى نسبة لاجئين بالعالم.. اتفاق وشيك للسلام في السودان

في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى أن الصراع بين الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع، الذي استمر لما يقرب من 9 أشهر، أسفر عن سقوط ما يزيد على 12 ألف قتيل، وأكبر موجة نزوح ولجوء في العالم، بواقع حوالي 6 ملايين شخص، بالإضافة إلى 18 مليون شخص لا يمكنهم تدبير احتياجاتهم من الغذاء، تحدثت مصادر سودانية عن قرب توقيع اتفاق للسلام بين الطرفين.

وقال الكاتب الصحفي السوداني، عثمان المرغني، رئيس تحرير صحيفة «التيار»، إنه رغم مرور كل هذه الأشهر، فإن الحرب الدائرة بالسودان لم تهدأ، بل على العكس تزايدت وتيرة الصراع خلال الأسابيع الماضية، وأضاف أنه الى الآن لم يتم التوصل الى هدنة لوقف إطلاق النار بين الطرفين، وهو ما أدى الى استمرار الصراع والكر والفر بين الجانبين.

تصريحات متبادلة ترحب بدء مباحثات سلام

«طريق السلام بين طرفي النزاع السوداني لازال مفتوحاً»، بحسب ما أكد «المرغني» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ضمن برنامج «مساء DMC»، عبر فضائية DMC، مساء اليوم الأربعاء، كاشفاً عن أن التحركات السياسية الأخيرة، والتصريحات المتبادلة، تؤكد موافقة طرفي النزاع على بدء مباحثات حول ‘حلال السلام، ونزع فتيل الحرب في السودان.

توقعات بالتوصل لاتفاق سلام في السودان

الأمل في إحلال السلام بات كبيراً، بعد أن تأكد الطرفان، بعد 9 أشهر من المعارك الدامية، أن حسم الصراع عن طريق الحل العسكري غير ممكن، وفقاً لرئيس تحرير صحيفة «التيار» السودانية، مشيراً إلى أن الصراع نتج عنه تدمير البنية التحتية للبلاد، وخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.