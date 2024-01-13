أقل مصنعية وأعلى عائد.. طريقة الاستثمار في الجنيهات الذهب خلال 2024

يبحث عدد كبير من أصحاب المدخرات عن أفضل الطرق للحفاظ على قيمة مدخراتهم من التراجع في ظل ارتفاع معدلات التضخم الكبيرة التي يمر بها العالم حاليًا نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، فمنهم من يفضل الشهادات، والبعض يفضل العقارات، أو الذهب، ويقول الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار والحافظ على قيمة الأموال من الانخفاض.

ادخار الأموال في شراء السبائك والجنيهات بدلا من المشغولات

قال «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن» إن الذهب هو الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة الأموال، ولكن ليس المشغولات إنما السبائك والجنيهات، موضحًا أن المصنعية عليها أقل من المشغولات التي حال بيع الذهب يخسر صاحبه قيمة المصنعية والتي تصل في بعض المشغولات 200 جنيه في الجرام.

وتابع، حال بيع السبائك تكون الخسارة أقل بكثير، موضحا أن المصنعية على السبائك والجنيهات حوالي 50 جنيها على الجرام يدفعها المدخر وقت الشراء، وفي حالة البيع تخصم منه نصف قيمة المصنعية فقط أي فى حدود الـ30 جنيها.

أسعار مصنعيات العملات الذهب في 2024

وبحسب ما أعلنته الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام بالغرفة التجارية فإن أسعار مصنعيات العملات الذهب في 2024 سجلت حوالي 53 جنيها في الجرام للخمسة جنيه الذهبية، فيما سجلت مصنعية الجنيه الذهب 54 جنيها في الجرام، ومصنعية نصف الجنيه الذهب 60 جنيها في الجرام ومصنعية ربع جنيه ذهب 66 جنيها في الجرام.

سعر الذهب اليوم فى مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 13-1-2024 في بداية التعاملات الصباحية، في محال الصاغة والسوق المحلي، ويعد عيار 21 الأكثر شيوعا واستخداما داخل السوق.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

وسجل أسعار الذهب اليوم لعيار الذهب عيار 21 في بداية التعاملات 3260 جنيها للجرام، قبل إضافة الضريبة والمصنعية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات الصباح، 3,726 جنيه بدون إضافة أي من مصروفات الضريبة والمصنعية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 2,794 جنيها، دون إضافة الضريبة والمصنعية، وبلغ سعر الجنيه الذهب سجل 26 ألفا و80 جنيها، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.