أسعار الذهب اليوم السبت 13-1-2024.. عيار 21 بكم الآن؟

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 13-1-2024 استقراراً ملحوظاً في بداية التعاملات الصباحية، في محال الصاغة والسوق المحلي، ويعد عيار 21 الأكثر شيوعا واستخداما داخل السوق.

سعر الذھب الیوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم السبت في الصاغة، حسب آخر تحديث أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية على موقعها.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

ويسجل أسعار الذهب اليوم لعيار الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم مبلغ 3260 جنيها للجرام، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات الصباح، 3,726 جنيها بدون إضافة أي من مصروفات الضريبة والمصنعية، ويستخدم الذهب عيار 24 في صناعة السبائك بمختلف اوزانها، نظرا إلى أنه يعد الأنقى بين كل الأعيرة الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 2,794 جنيها، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب سجل 26 ألفا و80 جنيها، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.