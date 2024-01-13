سعر سبيكة الذهب اليوم.. فرصة للشراء بداية من 1044 جنيها

تعد السبائك الذهبية من أفضل وسائل الاستثمار في الوقت الحالي، خاصة في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، إذ تتميز الذهبية بانخفاض المصنعية، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للشراء في الفترة الحالية، كما أنها من طرق الاستثمار طويلة الأجل، ما يعني أنها توفر عائدًا جيدًا على المدى الطويل.

ويعتبر انخفاض أو استقرار أسعار الذهب فرصة للشراء لمن يمتلك المال أو يريد حفظ قيمة أمواله للاستثمار فيها، خاصة في ظل تنامي الاستثمار في الذهب وزيادة الطلب عليه عالميا.

أسعار السبائك في مصر اليوم

وجاء سعر سبيكة الذهب الأقل في السوق المحلية بسعر 1044جنيهًا بالمصنعية، إذ سجلت السبيكة عيار 24 وزن 0.25 جرام نحو ألف جنيه و44 جنيهًا للسبيكة، كما سجلت أسعار السبيكة وزن 0.50 نحو 1978 جنيهًا، ووصلت قيمة المصنعية للجرام على السبيكة إلى نحو 115 جنيها، وفق شركة «جولد إيرا» لتداول الذهب والسبائك.

سعر السبيكة الجرام اليوم

وسجلت سعر السبيكة الذهب الجرام من عيار 24 نحو 3797 جنيها، وبلغ سعر السبيكة وزن 2.5 جرام 9477 جنيها، فيما سجلت السبيكة وزن 5 جرامات 19 ألفا و955 جنيها، وسجلت السبيكة وزن 10 جرامات 37 ألفا و911 جنيها، وتأتي أسعار السبائك بالمصنعية والدمغة.

سعر السبيكة الـ50 جراما

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما إلى 189 ألفا و577 جنيها، بعد احتساب سعر المصنعية والدمغة.