البرلمان العربي يستنكر إدعاءات «الاحتلال الإسرائيلي» أمام «العدل الدولية»: باطلة

استنكر عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الادعاءات الكاذبة التي أدلى بها ممثلو الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بشأن موقف مصر من معبر رفح، مؤكدا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول التهرب من جرائمها البشعة التي ترتكبها في قطاع غزة، بهذه الادعاءات الباطلة، بعد أن وجدت نفسها محاطة بوثائق مؤكدة لما قامت بها من اعتداءات.

موقف الدولة المصرية

وأكد «العسومي» أن موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية هذا العدوان الغاشم، لا يحتاج إلى شهادة من أحد، حيث إن مصر هي صاحبة النصيب الأكبر من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة، ولم تدخر جهدا من أجل تيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، فضلا عن جهودها الحثيثة على المستوى السياسي، لوقف إطلاق النار وإنهاء هذا العدوان.

وشدد «العسومي» على أن الدولة المصرية سخرت كل أجهزتها لتلبية الأولويات الإنسانية والطبية الملحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن القصف الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي في محيط معبر رفح، كان واضحا للعيان، كما أن عرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تحتاج إلى دليل، فقد رأى العالم أجمع جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي.

دعم القضية الفلسطينية

وثمن «العسومي» مواقف الدولة المصرية قيادة وشعبا، مؤكدا أنها دائما في طليعة المناصرين والداعمين للقضية الفلسطينية على كل المستويات، مضيفا أن هذا ليس بجديد على مصر «قلب العروبة النابض»، التي تقف حائط صد أمام مخططات تصفية القضية الفلسطينية.