بعد تحذير «الأرصاد» من حالة الطقس.. تعرف على دعاء المطر المستحب

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على 6 محافظات، ما دفع عددًا من المسلمين إلى الدعاء لطلب الخير والبركة من الله تعالى، حيث أن نزول المطر من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء، وتكون فيه استجابة الله تعالى للدعاء أكثر احتمالًا.

دعاء المطر

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عددا من الأدعية المختلفة على فترات متفاوتة، والتي تندرج تحت دعاء المطر، إذ حثت المواطنين على الإكثار من ترديد الأدعية المختلفة خلال وقت سقوط الأمطار، ومن الأدعية التي أشارت لها الإفتاء المصرية:

- «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به».

دعاء المطر المستحب

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه على العبد عند ترديد دعاء المطر، أن يدعوا الله بكل ما يريد، وأن يدعي لنفسه ولأحبته، نظرا إلى أن هذه الساعة من الأوقات المستحب الدعاء خلالها، ومن الأدعية التي تاتي ضمن دعاء المطر ومن المستحب ترديدها هي: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار».

وأشارت إلى أن دعاء المطر لا يوجد له صيغة محددة، فيمكن للعبد أن يدعوا بما يرغب ويردد أيا من الأدعية التي يفضل، وهناك بعض الأدعية التي يسحب أن يستعين بها في دعائه وقت سقوط الأمطار، والأدعية التالية هي بعض ما أشارت له دار الإفتاء خلال منشورتها عن دعاء المطر:

- «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به».

- «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» متفق عليه».