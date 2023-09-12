رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دعاء نزول المطر من سنن النبي.. «اللهم حوالينا ولا علينا»

كتب:

رؤى ممدوح
10:21 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
المطر

المطر

كشفت دار الإفتاء، صيغ دعاء نزول المطر، وفقا لما ورد في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتمكن المسلمون من ترديدها.  

دعاء نزول المطر

وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أنه ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم كان إذا رأى المطر يقول: «اللَّهُم صَيِّبًا نَافِعًا» رواه البخاري في صحيحه، وفي لفظٍ لأبي داود في السنن، أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا».

وورد غير ذلك من الأدعية التي تُقال في هذا الحال؛ منها:

عن أنس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم قال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» متفق عليه.

ومن دعاء نزول المطر أيضا: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم يُوَاكِئُ فقال: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ» رواه أبو داود في سننه.

 

اقرأ المزيد:

دعاء عند نزول المطر.. ماذا كان يقول الرسول الكريم؟

دعاء المطر.. يردده طلاب الثانوية العامة والأزهرية للنجاح في الامتحان

دعاء المطر والرياح والعواصف كما ورد في السنة النبوية.. ردده الآن

دعاء المطر في رمضان.. «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته»

دعاء المطر والرعد في رمضان مكتوب.. «اللهم اجعله سقاء غيث وليس عذاب»

دعاء المطر الكامل: اللهم صيبا نافعا

دعاء المطر المستجاب.. ردده بخشوع بنية طلب الرزق والنجاح

«أبواب السماء تكون مفتوحة».. تعرف على صيغة دعاء المطر

دعاء سقوط المطر الشديد.. رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر يوضح

«اللهم صيبا نافعا».. دعاء لنزول المطر حرص النبي على ترديده
بقلم رؤى ممدوح