«الري» تستعد لموسم الأمطار والسيول بالتفتيش على المخرات في المحافظات

أعلن الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، بوزارة الموارد المائية والري، الاستعداد التام للتعامل مع السيول خلال فصل الشتاء الحالي، والانتهاء من تطهير مخرات السيول، فضلا عن إقامة سدود للحماية والإعاقة المطلوبة، وبحيرات للتخزين في العديد من أودية الجبال لشحن الخزان الجوفي.

وأوضح أنه جرى التفتيش على كل مخرات السيل التي بلغ تعدادها حتى الآن 117 مخر سيل في محافظات القاهرة الكبرى والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، والتي تبين أنها بحالة جيدة، مؤكدا أنه جرى الإشراف على 1627 عملا صناعيا، للحماية من أخطار السيول، التي يجرى الاستفادة من المياه المخزنة فيها في شحن الخزان الجوفي الأرضي، إذ يجرى إنشاء سدود وبحيرات صناعية، وبحيرات جبلية، وقنوات صناعية، وبناء حواجز وجسور حماية، وإنشاء خزانات أرضية ومعابر وفيضانات وأحواض تهدئة.

حماية القاهرة الكبرى بالعديد من السدود

أضاف أنه جرى حماية القاهرة الكبرى بالعديد من السدود من بينها السد «م 1» الواقع بمحمية وادي دجلة، بسعة تخزين 375 ألف متر مكعب، كما جرى تنفيذ السد م 3، بارتفاع 10 أمتار في مخر سيل طرة بوادي دجلة، بسعة تخزينية مليون متر مكعب والسد م 2 بارتفاع 9 أمتار، الذي يمكنه تخزين 625 ألف متر مكعب.

تحديث الدراسة الهيدرولوجية لأعمال الحماية بعد زيادة الزمن التكراري

وتابع أن الوزارة حدثت الدراسة الهيدرولوجية لأعمال الحماية من السيول، بعد زيادة الزمن التكراري، من 100 عام إلى 200 عام لمجابهة التغيرات المناخية التي تطال العالم في الوقت الحال، كما جرى التغطية لجزء من مخر سيل محور حسب الله الكفراوي، والانتهاء من تعلية سد م 2، وإنشاء عدة سدود جديدة من بينها السد م 5، بارتفاع 10 أمتار، وسعة تخزينية 1.10 مليون متر مكعب، وسد م 4 بارتفاع 9 أمتار، وسعة تخزين تصل إلى 475 ألف متر.