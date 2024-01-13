انطلاق الأسبوع الثقافي في مساجد 7 محافظات غدا.. الخريطة كاملة

أعلنت وزارة الأوقاف إقامة فعاليات الأسبوع الثقافي الدعوي في 7 محافظات على مدار 3 أيام، اعتبارا من غد الأحد حتى الثلاثاء المقبل، في المساجد المختلفة بالمحافظات.

أسبوع ثقافي في 7 محافظات

وأشارت وزارة الأوقاف، في بيان، إلى أن الأسبوع الثقافي جاء في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في محافظات القاهرة، ودمياط، والإسماعيلية، والمنيا، والدقهلية، والشرقية، والفيوم.

وأشارت أن محاضرات الأسبوع الثقافي تعقد بعد صلاة العشاء مباشرة، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع أحد القراء، على مدار 3 أيام، هي الأحد والاثنين والثلاثاء، في مختلف المساجد في المحافظات المحددة في الأعلى.

جدول الأسبوع الثقافي في 7 محافظات

وتضمن جدول الأسبوع الثقافي في المحافظات السبع بداية من الأحد حتي الثلاثاء كالآتي:

- في محافظة دمياط:

- في محافظة القاهرة:

- في محافظة المنيا:

- في محافظة الإسماعيلية:

- في محافظة الشرقية:

- في محافظة الفيوم:

- في محافظة الدقهلية: