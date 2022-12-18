أسبوع ثقافي بجامعة عين شمس واحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

تنظم جامعة عين شمس، عددا من الأنشطة الثقافية المهمة خلال الأسبوع الجاري، منها ندوة بعنوان «دور الشباب في الجمهورية الجديدة»، والتي يتم تنظيمها بالتنسيق مع أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، بحضور المفكر السياسي الكبير الدكتور مصطفى الفقي وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر اليوم الأحد الموافق 18 من ديسمبر الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.

تقام الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتأتي الندوة في إطار الدور التوعوي التثقيفي الذي تستهدفه جامعة عين شمس وأسرة من أجل مصر المركزية لتقديم نموذج مثالي للشاب المصري الواعي بقضايا الوطن وتحديات المجتمع وأهدافه المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

ندوة بعنوان «دور الأكاديمية الوطنية في تدريب وتأهيل قادة المستقبل»

وفي إطار فعاليات الموسم الثقافي والفني بجامعة عين شمس ينظم قطاعي شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع التعليم والطلاب ندوة بعنوان «دور الأكاديمية الوطنية في تدريب وتأهيل قادة المستقبل»

يحاضر بالندوة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك يوم الأثنين الموافق 19 ديسمبر 2022 الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بمدرج المحلاوي بكلية الطب، وذلك بتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم طلابي أسرة من أجل مصر المركزية برئاسة رائد الأسرة الدكتور حاتم ربيع.

احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

وقال محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، في يديو من إنتاج الجامعة، إن الجامعة تقيم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وذلك 22 ديسمبر الجاري، بعنوان «الثقافة العربية.. أمس واليوم وغدا.. حياة واستمتاع»، مؤكداً أن اللغة العربية لغة القرآن الكريم، يتحدث بها نحو مليون نسمة من سكان العالم.