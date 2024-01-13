غلق مركزين تعليميين بالقاهرة للعمل بدون ترخيص (صور)

أغلق حي شرق مدينة نصر بالقاهرة مركزين تعليميين بنطاق الحي، وذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لغلق وتشميع المحلات التجارية والسناتر التعليمية المخالفة، حيث تم غلق وتشميع مركز تعليمي وقطع مرافق ورفع عداد الكهرباء بالعنوان بشارع سمير كمال لإدارته بدون ترخيص، كما تم غلق وتشميع وقطع مرافق ورفع عداد الكهرباء عن مركز تعليمي بشارع مركز المعلومات لإدارته بدون ترخيص.

إزالة الإشغالات

من ناحية أخرى، شهد حي شرق مدينة نصر حملة لرفع جميع الإشغالات وإزالة كافة المخالفات، إذ تم رفع إشغالات عربات المشروبات بشارع خضر التوني، وجار متابعة رفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي.

وأكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، على استمرار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع جميع الإشغالات وإزالة كافة المخالفات بهدف إعادة المظهر الحضاري والجمالي اللائق لشوارع الحي، ورفع الإشغالات من المحلات ومصادرة الشيش من المقاهي في شارع محمد مصطفى حمام وإزالة المخالفات بميدان محمد زكي وجاري المتابعة الميدانية المستمرة لرفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي وذلك تلبية لشكاوي المواطنين الواردة للحي لإرضاء المواطن ويتوائم مع تحقيق رؤية مصر2030.