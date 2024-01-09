محافظة القاهرة تدرس تسريبات المياه أسفل هضبة المقطم

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا باللجنة التي تم تشكيلها لدراسة المياه المتجمعة أسفل هضبة المقطم بحضور اللواء باسم عبدالحميد، مدير مديرية الإسكان، والمهندسة صفاء مسعد مدير مدير الطرق والنقل بمحافظة القاهرة، والعميد أحمد أبو بكر، رئيس حي المقطم، والمهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية، وعدد من ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتنفيذين بالمنطقة والحي إلى جانب عدد من أساتذة وخبراء علوم الجيوفيزياء التطبيقية والجيولوجيا البيئية والتركيبية، وذلك في إطار متابعة كل ملفات الأعمال وتفعيلا لقرار محافظ القاهرة بتشكيل لجنة لدراسة موقف المياه المتجمعة بالمناطق المنخفضة أسفل هضبة المقطم.

دراسة موقف المياه

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن اللجنة تهدف إلى دراسة موقف المياه المتجمعة والتسريبات بالمناطق أسفل هضبة المقطم لتحليلها وتحديد مصادرها، وكذا أسلوب التعامل معها والعمل على إصدار التوصيات واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها والتعامل معها بأسلوب عملي والاستفادة منها.

توصيات قابلة للتنفيذ

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن اللجنة تزخر بعدد من الخبراء والأساتذة في هذا المجال للاستفادة القصوى من كل خبراتهم المتراكمة ومجهوداتهم وأبحاثهم المتعددة التي تم إنتاجها من قبل في هذا المجال للخروج من توصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ومتابعة تنفيذها.

كما نوهت المهندسة جيهان عبدالمنعم بضرورة العمل على تجميع كل الدراسات والبحوث التي تمت في هذا الشأن مع ضرورة تحديد النقاط المختلفة والإحداثيات والخرائط الموضحة لمواقع تسريبات المياه لتحديد كيفية التعامل معها؛ طبقا لكل حالة على حدة مع مراجعة شبكات الصرف الصحي والمياه بعد الاستماع التام لكل الحضور المشاركين بأعمال اللجنة كل في نطاقه.

الجدير بالذكر أن اللجنة برئاسة المهندسة نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الجنوبية، وتضم في عضويتها كل من رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة ومديرية الإسكان والمرافق والطرق والنقل بالقاهرة، وعدد من أساتذة جامعة عين شمس المتخصصين في هذا المجال؛ ومنهم الدكتور هشام حلمي الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الإنشائية، والدكتور ياسر مصطفى مدير مركز الاستشارات الهندسية، والدكتور أحمد مصطفى أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية، والدكتور كريم وجيه أستاذ الجيولوجيا البيئية، والدكتور أشرف بغدادي أستاذ علم الصخور الرسوبية، والدكتور علي محمد علي أستاذ الجيولوجيا التركيبية، والدكتور محمد شكري، أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية، والدكتور أحمد عبدالمجيد بالمركز القومي لبحوث الإسكان والدكتور ممدوح أحمد الستاوي بمعهد بحوث المياه الجوفية.