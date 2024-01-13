محافظة القاهرة: 5 حلول للحد من البطالة بينها المشروعات الصغيرة

أوصى تقرير صادر عن محافظة القاهرة للحد من البطالة وإيجاد حلول لها، بـ5 إرشادات يجب اتباعها لمواجهة الظاهرة.

التركيز على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

تعد تلك المشروعات لها دور كبير في إيجاد فرص العمل الجديدة، ويمكن دعمها من خلال توفير التمويل والتدريب والتسويق.

التوسع في إقامة المشروعات الصناعية

تحتاج إلى عمالة كثيفة، ويمكن أن تساهم في حل مشكلة البطالة، وتجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير مناخ الاستثمار المناسب.

تطوير التعليم والتدريب

يجب أن يركز التعليم والتدريب على تنمية المهارات والقدرات التي يحتاجها سوق العمل، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إصلاح المناهج الدراسية وتطوير أنظمة التدريب المهني

فرص عمل في التكنولوجيا وريادة الأعمال

تشجيع ريادة الأعمال في خلق فرص عمل جديدة خاصة في مجال التكنولوجيا والابتكار، ويمكن دعم ريادة الأعمال من خلال توفير التمويل والتدريب والتوجيه.

زيادة التوجه في محو الأمية

من شأنه أن يساعد في حل أزمة البطالة في محافظة القاهرة.

وأشار تقرير محافظة القاهرة، إلى وجود بدائل لحل أزمة البطالة ومنها:

- تشجيع ريادة الأعمال والتوسع في المشروعات الاقتصادية التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة من خلال الاستغلال الأمثل لموارد محافظة القاهرة، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات في المشروعات الصغيرة مقابل توفير فرص عمل للشباب

- الجهات المختصة تحدد المهن المطلوب متدربين لها وتوجه الشباب للمهن المطلوبة

- تطبيق نظام التدريب الشامل، والجودة الشاملة حيث تنتشر مراكز التدريب في الجامعات وفي مراكز التدريب المختلفة لتدريب من يرغب على مهارات المهن المختلفة المطلوبة مثل النجارة والسباكة والحدادة والكمبيوتر، ويمنح المتدرب في نهاية التدريب شهادة تمنحه الحق في ممارسة المهنة.

- لا يسمح لأي مواطن بالقيام بأي عمل فني أو مهني لدى الغير أو إنشاء نشاط اقتصادي خاص به دون الحصول على شهادة تدريب حتى يكون مؤهلا.