«الزراعة»: إنتاج النخيل في محافظة القاهرة يتجاوز 600 ألف طن

كشف تقرير لمديرية الزراعة بمحافظة القاهرة أن إجمالي إنتاج النخيل في محافظة القاهرة بلغ 603470 طنًا، موزعة على 577367 نخلة مثمر، منها 524006 نخلة في المطرية، و3420 نخلة في المعادي، و49941 نخلة في السلام.

أنواع النخيل

وأشار التقرير إلى تنوع أنواع ثمر النخيل داخل محافظة القاهرة، مجدول والمساحة المنزرعة 850 فدان، وإجمالى عدد النخيل المزروع في السلام يتعدى 600 فدان وأغلب ثمار النخيل زغلول وسماني وحياتي ثم برحي ومجدول، وفي المطرية 223 فدان مزروعة نخيل، والمعادي 2 فدان نخيل سيوى وأمهات.

المحاصيل العطرية والطبية

وفيما يتعلق بالمحاصيل غير التقليدية سصواء عطرية أو طبية وغيرها بالمحافظة، أوضح التقرير أن مساحة المحاصيل غير التقليدية العطرية مثل الشطة مزروعة على 30 فدانا، والنباتات العطرية الطبية 12 فدانا، بالإضافة إلى نباتات عطرية مثل النعناع.