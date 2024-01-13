مجلس عمداء جامعة دمنهور يناقش ملف الطلاب الوافدين

اجتمع مجلس عمداء جامعة دمنهور اليوم، برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، في مقر معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات.

واستهل المجلس جلسته بمتابعة العملية الامتحانية في كليات الجامعة ومدى تيسيرها على الطلاب لاجتيازهم هذه الفترة بكل سهولة وراحة والوقوف على المعوقات أو المشكلات التي واجهت الطلاب.

مناقشة مشكلات الطلبة الوافدين في جامعة دمنهور

وناقش رئيس جامعة دمنهور بعض الموضوعات المتعلقة بملف الطلاب الوافدين والخطوات التي يتم اتخاذها لجذب المزيد من الطلاب الوافدين ومد جسور الروابط العلمية العميقة والفعالة بين مؤسسات التعليم في الوطن العربي وإفريقيا ومختلف دول العالم.

وأشار أن ذلك يأتي من خلال تطوير الخدمات المقدمة لتسهيل اندماجهم في الحياة الجامعية، والتركيز على إنشاء برامج جديدة تتسم بأعلى مواصفات الجودة العالمية ومواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية.

جامعة دمنهور تشارك في مسابقة أفضل جامعة

كما أعلن المجلس عن مشاركة جامعة دمنهور في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة وبذل أقصى الجهد في محاولة تطوير البنية التحتية وجعلها صديقة للبيئة.