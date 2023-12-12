إقبال كبير من طلاب جامعة دمنهور على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية في البحيرة، إقبالا كبيرا من طلاب جامعة دمنهور للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، إذ حرصت الطالبات على المشاركة في اختيار رئيسهم القادم، وذلك وسط تشديدات أمنية مشددة.

كما شهدت اللجنة رقم 39 بمدينة دمنهور، تحت رئاسة المستشار محمد خروب، توافد أعداد كبيرة من المواطنين والطالبات خلال الساعات القليلة الماضية، كما شارك الشباب أيضا في الإدلاء بأصواتهم.

وأشارت نوال علي، إحدى طالبات جامعة دمنهور، إلى إنها أدلت بصوتها الانتخابي رفقة أصدقائها، قائلة «حقنا ننزل نختار رئيسنا، وفخورة بمشاركة شباب جامعة دمنهور في الانتخابات الرئاسية».

والتقطت نوران محمد أطراف الحديث من صديقتها قائلة: «طلاب جامعة دمنهور لديهم وعي سياسي كبير وحرص في النزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بنختار رئيسنا ولازم نحافظ على مستقلبنا».

وشهدت لجان الاقتراع بجميع المقرات الانتخابية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، انتظام سير العملية الانتخابية وانتظام العمل بها بعد توقفها بشكل مؤقت، لمدة ساعة لراحة القضاة المشرفين على اللجان وأمنائها.

وانتظم العمل في لجان الانتخابات الرئاسية 2024 بمختلف مدن ومراكز المحافظة، في تمام الرابعة مساء اليوم بعد انتهاء ساعة الراحة في الفترة من 3 إلى 4 مساء.