السيرة الذاتية لرئيس جامعة دمنهور الجديد الدكتور إلهامي علي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعيين الدكتور إلهامي علي ترابيس رئيسا لجامعة دمنهور، لمدة 4 سنوات.

السيرة الذاتية لرئيس جامعة دمنهور الجديد

وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية، السيرة الذاتية للدكتور إلهامي علي عبدالعزيز ترابيس رئيس جامعة دمنهور الجديد، وفقا للجامعة، كما يلي:

الاسم: إلهامي علي عبد العزيز ترابيس

الوظيفة: عميد كلية العلوم جامعة دمنهور سابقا

- الحالة العلمية: دكتوراه في فلسفة العلوم، جيوفيزياء تطبيقية - كلية العلوم - جامعة سوهاج 2002-2005، برسالة تحت عنوان «مساهمة السيزمية الانكسارية الضحلة في تحديد الخصائص الهندسية لمواد البناء لمدينة سوهاج الجديدة، وادي النيل، مصر».

- دبلومة في هندسة الزلازل من المعهد الدولي للسيزمولوجي وهندسة الزلازل، تسكوبا اليابان 2003-2004.

- ماجستير الجيوفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بسوهاج جامعة جنوب الوادي 1999- 2002، وذلك في رسالة بعنوان «أثر الانعكاسية السيزمية في تحديد الاستدلالات التركيبية الطبقية بمنطقة شمال البحيرات المرة، شمال مصر».

- بكالوريوس العلوم «جيولوجيا» بسوهاج جامعة جنوب الوادي 1993-1997.

التدرج الوظيفي لرئيس جامعة دمنهور الجديد

-2020 عميد كلية العلوم جامعة دمنهور.

-2019 - 2020 وكيل كلية العلوم لشئون التعليم و الطلاب جامعة دمنهور.

-2017- 2019 أستاذ ورئيس قسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة دمنهور.

-2012 -2017 أستاذ مساعد ورئيس قسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة دمنهور.

-2007– 2012 مدرس بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة دمنهور.

- 1999 - 2007 معيد، مدرس مساعد، مدرس بقسم الجيولوجيا كلية العلوم بسوهاج جامعة جنوب الوادي.

إعارات رئيس جامعة دمنهور الجديد

- أستاذ زائر بكلية علوم الأرض بجامعة هاملتون نيويورك عام 2015.

- أستاذ زائر بكلية علوم الأرض بجامعة هاملتون نيويورك عام 2012.

- أستاذ زائر بكلية علوم الأرض جامعة هاملتون نيويورك عام 2011.

- الانتداب لقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الإسكندرية لتدريس مقرر الاستكشاف السيزمي والكهربي لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة تخصص لعام 2010 و2011 و2012.

الجمعيات العلمية التي عمل بها

- الجمعية المصرية للبتروفيزياء التطبيقية

- الجمعية المصرية للجيوفيزياء

- الجمعية الجيولوجية الأمريكية

- جمعية الجيوفيزيقين الاستكشافيين

- الجمعيه الجيولوجية الأوروبية.