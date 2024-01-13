سناء منصور: مواقف المصريين معروفة من أهالي غزة ولا يمكن التشكيك فيها

قالت الإعلامية القديرة سناء منصور، إنَّه على مدار اليومين الماضيين أقيمت جلسات محكمة العدل الدولية بخصوص قضية تحاكم فيها إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وذلك منذ يوم السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، لافتة إلى بيان الهيئة العامة للاستعلامات الذي تم فيه نفي أكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام المحكمة بصورة قاطعة.

مصر تنفي قطعيا المزاعم الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية

وأضافت «منصور»، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة «dmc»، أنَّ مصر تنفي قطعيا المزاعم الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية بشأن منع دخول المساعدات الإنسانية لغزة، موضحة: «إسرائيل تزعم أن مصر المسؤولة عن منع دخول المساعدات للقطاع من الجانب المصري من المعبر، وفي المقابل الهيئة العامة للاستعلامات أكدت في بيانها أن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية ابتداء من رئيس الجمهورية وصولاً لوزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية، أن المعبر مفتوح تماماً بلا انقطاع».

وتابعت الإعلامية القديرة سناء منصور: «مصر طالبت الجانب الإسرائيلي بعدم منع دخول المساعدات لغزة، بل واتهمته بمنع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.. ونحن شاهدنا شبابنا وهم يعتصمون بالأيام ويفترشون الشوارع من أجل ضمان دخول المساعدات لقطاع غزة.. بل واستضفنا بعض منهم وكانوا في اعتصام لمدة 14 يوما حرموا فيها من النوم.. بنات وأولاد».

ضرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني

واستطردت: «العالم كله كان متابع للأحداث معنا على وسائل الإعلام المختلفة، بخلاف أن معبر رفح تم ضربه من الجانب الآخر لتصعيب وإعاقة دخول المساعدات المصرية المتواجدة وغيرها كثير من الشواهد، ودول غير مصر أرسلت مساعدات عن طريق رفح والعريش، والشعب المصري معروف طول عمره بمواقفه مع أهالينا في غزة ولا أي شيء يمكن أن يشكك في هذا الموقف، خاصةً لو كان التشكيك صادر من الاحتلال الإسرائيلي».