بلدية بيت لحم ترفع علم جنوب إفريقيا تقديرا لدورها في دعم القضية الفلسطينية

رفعت بلدية بيت لحم، اليوم الجمعة، أمام مبناها، علم جنوب إفريقيا تقديرًا لها على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، بحضور ممثلين عن المؤسسات الفلسطينية في مدينة وبلدية بيت لحم ووجهاء المدينة والأجهزة الأمنية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

عمق شكرنا وتقديرنا لجنوب إفريقيا على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية

وعبرت كارمن غطاس مديرة العلاقات العامة في البلدية، عن عميق الشكر والتقدير لدولة جنوب إفريقيا على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، وجهودها الحثيثة التي تبذلها لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، مشيدة بقرار محاكمة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتهم على ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية للعام 1948.

رئيس بلدية بيت لحم يشكر جنوب أفريقيا على موقفها الإنساني

ومن جهته، توجّه أنطوان سلمان رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، بالشكر والتقدير لجنوب إفريقيا، مثنيًا على موقفها الإنساني في دعم الحقوق الشرعية لشعبنا الفلسطيني، ومقاضاة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لشرح معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض في هذه الأيام للإبادة الجماعية في غزة وفي الضفة الغربية.