عضو «التنسيقية»: إسرائيل حاولت صرف الانتباه عن القضية الفلسطينية بالحديث عن مصر

صرّح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأنّ ما ذكره الدفاع الإسرائيلي حول مصر، هو نهج متعارف عليه للتشتيت عن القضية الرئيسية، فالأصل اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، والعدوان على الشعب الفلسطيني.

إسرائيل تحاول قلب الطاولة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريح لـ «الوطن» أنّ ما حاول الدفاع الإسرائيلي إثباته لن ينجح في أن تتحول مصر إلى مدافع عن نفسها، أو تحويل مسار القضية الأصلي، فمصر لم ولن تكون طرفا في النزاع، ولكنها كانت وستظل محورًا رئيسيًا في الحل.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تتعامل من منطلق خبراتها المتراكمة بجميع أدوات الجانب الإسرائيلي، في الصراعات والنزاعات، التي أهمها تحويل المسارات، وتصدير الأزمة للغير، وخير مثال على ذلك، رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التهجير بأن صحراء النقب أولى بالفلسطينيين، والرد على فتح معبر رفح، بأن المعبر مفتوحًا من جانب مصر، ولكن المعوقات الإدارية تأتي من الجانب الآخر.

وأوضح «القط» أنّ ما قاله الدفاع الإسرائيلي لا يرتقي للاهتمام بالرد عليه، لأن مجرد الرد بمثابة الاستجابة للتشتيت الإسرائيلي.