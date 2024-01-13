عضو التحالف الوطني: مصر قدمت 80% من حجم المساعدات لغزة.. واستقبلت 1210 مصابين

أكّد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الدولة المصرية لم تعلق معبر رفح نهائيًا، منذ بداية العدوان على غزة، في السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن معبر رفح مفتوحًا من الجانب المصري بشكل كامل لعبور الأفراد، والمصابين و إدخال المساعدات.

وقال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تصريح لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية لم تتوان عن دعم ومساعدة الأشقاء في فلسطين، منذ السابع من أكتوبر، حتى الآن، مشيرًا إلى أن مصر قدمت أكثر من 80% من حجم المساعدات التي دخلت القطاع حتى الآن، ومارست دورها السيادي في المنطقة، لفرض إرادتها والضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات، وهو ما شاهدته الوفود الأممية عبر زيارتها للمعبر.

حجم المساعدات المقدمة لغزة

وأضاف عضو التحالف، أنّ مصر قدمت على مدار 95 يومًا، ما يقرب من 7 آلاف طن أدوية و مستلزمات طبية، بالإضافة إلى 4.5 ألف طن وقود، 50 ألف طن مواد غذائية، 20 ألف طن مياه، إلى جانب 12 ألف طن خيام ومواد إعاشة، و88 سيارة إسعاف، ⁠موضحًا أن مصر استقبلت 1210 مصابين، و1085 مرافق لهم، بالإضافة إلى عبور 23 ألف فلسطيني من مزدوجي الجنسية، و2623 مصريًا من العالقين بقطاع غزة.

ادعاءات الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية

واستنكر رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ادعاءات الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدًا موقف مصر الداعم والراسخ للقضية الفلسطينية، وتصديها لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عمل على مد جسر بري من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في فلسطين، وكانت قوافل التحالف أولى الشاحنات التي تدخل إلى القطاع، موضحًا أن إجمالي المساعدات التي قدمها التحالف يمثل نحو 20 ألف طن، شملت مواد غذائية، مستلزمات طبية، ومواد إعاشية، ومياه، وبعض الأدوية، وملابس وأغطية للشتاء، لافتًا إلى أن متطوعي التحالف رابطوا أمام المعبر في رسالة للعالم أجمع للمطالبة بالضغط على الجانب الإسرائيلي، لفتح المعبر والسماح بدخول المساعدات.