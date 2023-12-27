«حرازين»: قصف وحرق والاستيلاء على المساعدات الإنسانية لغزة «جريمة مكتملة»

حالة من الذهول سيطرت على الرأي العام العالمي بعدما وقف المجتمع الدولي عاجزاً عن إدخال المساعدات الإنسانية لأيام طويلة منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، ليتسبب تخاذل قادة الدول المتقدمة، التي تنادي بالحريات والحقوق، والتي تأهبت قبل أشهر لإغاثة أوكرانيا، خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، في جعلهم في مرمى الاتهامات من شعوبهم، الذين وصموهم بصفات الخزي والعار، لتقاعسهم عن تقديم خطوات جادة وسريعة لإنقاذ حياة المدنيين والأطفال والنساء في غزة، وتخفيف المعاناة عن كاهل هؤلاء المحرومين.

انتظار شاحنات المساعدات على بوابة معبر رفح البري لأيام طويلة، لم يكن المشهد المؤسف الوحيد، بعد أن تلا ذلك عدد من المشاهد التي انتهكت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، حيث تعنتت في إدخال بعض المساعدات دون غيرها، كالوقود اللازم للمستشفيات ولإعداد الطعام، وتوقف أجهزة الإنعاش نتيجة لذلك، ووفاة الأطفال الخدج واحداً تلو الآخر، وأفسدت بعض المساعدات فضلاً عن استهداف بعض منها بالقصف من قبل الطيران الإسرائيلي.

سلسلة من الجرائم المستمرة والمتواصلة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كالإبادة الجماعية والحصار والعقاب الجماعي والتجويع والتعطيش والتهجير القسري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى جريمة الاستيطان المتواصل على الأراضي الفلسطينية، بحسب الدكتور جهاد حرازين، الكاتب والمحلل السياسي، الذي أكد لـ«الوطن» أن «الاحتلال الإسرائيلي لم يترك جريمة من جرائم الحرب المصنفة بالقانون الدولي، إلا وقام بها بحق أبناء الشعب الفلسطيني».

قصف وحرق بعض المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني، والاستيلاء على البعض الآخر جريمة أخرى مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، تضاف لقائمة الانتهاكات والمخالفات وجرائم الحرب، التي يركبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لـ«حرازين»، الذي كشف عن توثيق عدد من الفيديوهات المصورة لحرق قوات الاحتلال شاحنات المساعدات القادمة من دول العالم لإغاثة سكان غزة، وهو ما يمكن استخدامه كدليل إدانة للاحتلال الإسرائيلي.

تدمير 75% من المباني بقطاع غزة والحياة لن تعود به قبل سنوات

استهداف المساعدات الإنسانية بالقصف والحرق والاستيلاء جريمة مكتملة الأركان، في ظل الحصار الكامل والمطبق على قطاع غزة، وتدمير قوات الاحتلال لكافة مقومات الحياة للشعب الفلسطيني، بعدما استهدف البنية التحتية من شبكات مياه وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والمواصلات والطرق، إضافة إلى استهداف المؤسسات الإنسانية كالمستشفيات والمدارس والجامعات والجوامع والكنائس والمراكز الطبية والمراكز الثقافية، وفقاً للمحلل السياسي، كاشفاً عن أن أكثر من 75% من المباني بقطاع غزة تم تدميرها، وهو ما يعني أن القطاع لن يعود صالحاً للحياة قبل سنوات، كونه بحاجة إلى إعادة بنائه مرة أخرى.

«حرازين»: 80% من سكان قطاع غزة يعانون من نقص الغذاء

2.5 مليون مواطن فلسطيني بقطاع غزة في حاجة ماسة لوصول المساعدات الإغاثية، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، بعد أن طال الاستهداف الإنساني والبشري لقوات الاحتلال سقوط أكثر من 20 ألف شهيد، وأكثر من 60 ألف مصاب، إضافة إلى أكثر من 8 آلاف مفقود، فضلا عن النزوح القصري الذي أرغم عليه آلاف الأسر والعائلات بغزة، بعدما قامت قوات الاحتلال بتدمير منازلهم، وحدوث 1650 مجزرة بحق الأهالي، بحسب المحلل السياسي، كاشفاً أن 80% من سكان غزة يعانون من نقص الغذاء، وتفشي عدد كبير من الأوبئة بين النازحين بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب.

ولفت «حرازين» إلى أن وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، تحدث عن سياسة عقاب جماعي التي يتبعها الاحتلال واستهداف قوافل الإغاثة، حيث أكد معارضة الاحتلال لإدخال الغذاء والمياه والوقود والكهرباء والمواد الطبية، الأمر الذي فسره المحلل السياسي بأن الحياة في قطاع غزة تعاني من شلل كامل لتلبية كافة احتياجات السكان، خاصة مع عدم توفير العلاج للمرضى، ونفاد الوقود الذي أثر على قدرة المستشفيات على العمل، فضلاً عن استهدافها.

وأشار إلى أنه عندما قام المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية بإقرار أن هناك جريمة تجويع تمارس ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى جريمة العقاب الجماعي، تناسى بأن هناك جرائم أخرى، كالاستيطان والإبادة الجماعية وقتل الأطفال والنساء وهدم البيوت على رؤوس قاطنيها والدفع بالمواطنين إلى التهجير القسري، وهو ما يعد جريمة حرب، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

وشدد «حرازين» على ضرورة التحرك على صعيد المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، والبدء باستدعاء قادة الاحتلال ومحاسبتهم على تلك الجرائم الثابتة والموثقة، والتي ليست بحاجة إلى تحقيقات، لأن الصورة تتكلم أكثر من الكلمات.

وعلى الرغم من الغطاء الذي تمنحه الولايات المتحدة لدولة الاحتلال في المنظمات الدولية، إلا أن هناك صحوة لدى الرأي العام الدولي ودول العالم ضد ممارسات قوات الاحتلال وانتهاكها لحقوق الإنسان، وهو ما ظهر جلياً خلال تصويت 153 دولة على مشروع القرار الذي قدمته مصر، المتعلق بضرورة وقف إطلاق النار، وتصويت 172 دولة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

الصحوة الدولية لاتزال تواجه الفيتو الأمريكي الحاضر الدائم بمجلس الأمن، لتقديم الدعم لدولة الاحتلال، على تلك الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يدلل أن الاحتلال لا يلتزم بقوانين الحرب، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال أقدم على قتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين، رغم أنهم كانوا يرفعون الرايات البيضاء تعبيراً عن استسلامهم.