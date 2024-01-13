محافظ الغربية يتسلم دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، تسلم المحافظة، دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة، وذلك في إطار الاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة، ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

وتفقد المحافظ، 135 صندوق نظافة جديد خاص بعمال النظافة ومزود بأدوات وزي جديد، ومعدات سيارات مياه وماكينة شفط مياه ولوادر تستخدم في الإزالات تم رفع كفاءتها للعمل بكفاءة عالية.

دعم منظومة النظافة

وأكد المحافظ أنّ المعدات تأتي لدعم منظومة النظافة بالمركز والمدينة، لتلبية احتياجاتها من المعدات، لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعددًا من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات للعمل بها، خاصة الشوارع الضيقة وتفعيل منظومة الجمع السكني من المنازل.

ووجه المحافظ، بأهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك، مؤكدًا أنّ المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالغربية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع.

تحسين مستوى الخدمة

وأشار إلى أنّ من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة، حسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع النظافة بمختلف المحافظات.