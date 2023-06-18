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دعم منظومة النظافة في دمياط بـ3 «سيارات مكبس»

كتب:

مني عبد الله
11:08 ص | الأحد 18 يونيو 2023
محافظ دمياط تستلم ثلاث سيارات مكبس

محافظ دمياط تستلم ثلاث سيارات مكبس

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم، اصطفاف 3 سيارات مكبس تم شراؤها ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك لدعم منظومة النظافة بالمحافظة.

وتقول محافظ دمياط، إن منظومة النظافة تشهد تطورا ملحوظا في هذا التوقيت، حيث يتم تيسير السبل وتحديد المتطلبات التي تساعد على التطوير والمساعدة على التنسيق الحضاري لمدن وقرى المحافظة، لذا تم العمل على توفير كل الأدوات المستخدمة لمنظومة النظافة، وتم اليوم استلام ثلاثة مكابس لتسهيل العمل بمنظومة النظافه بدمياط. 

سعة السيارة 6 أمتار 

واطلعت المحافظ، على آلية العمل وإمكانيات تلك السيارات التي تصل سعة السيارة الواحدة منها إلى 6 أمتار مكعبة، وبقدرة محرك 120 حصانا، ومزودة بعدد 192 صندوقا للقمامة. 

الارتقاء بمنظومة النظافة

وأشارت محافظ دمياط إلى حصر احتياجات منظومة النظافة، وتوفير كل الإمكانات للارتقاء بها بجميع المناطق، كما وجهت بتوزيع تلك السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا لتطوير منظومة النظافة بها، والتي تتطلب دعمها بهذا النوع من السيارات، حتى تسهل العمل بشكل أسهل وأسرع. 

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بقلم مني عبد الله