دخول 10 سيارات قلاب الخدمة لتدعيم النظافة بالسويس

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس اليوم بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة عدد 10 سيارات قلاب التي تم اجراء اعمال الصيانة العامة والإصلاح لها بتكلفة 2.5 مليون جنيه، بحسب برنامج وخطة الصيانة لسيارات ومعدات جهاز النظافة والتي شملت إصلاح 46 سيارة ومعدة لتحسين أداء العمل بالأحياء وجهاز النظافة وفريق الطوارئ والتدخل السريع بالسويس.

وأكد المحافظ أن هذه المعدات والسيارات كانت معطلة منذ فترة وتم إعدادها للبيع في مزاد علني، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة لجنة لحصر المعدات والسيارات المعطلة بجهاز النظافة والاحياء وإعداد تقرير بالحالة الفنية لها واتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة إعداد برنامج صيانة وإصلاح لعودتها للخدمة بدلًا من بيعها كخردة.

وأشار صقر إلى أنه تم الاتفاق علي متابعة وصيانة المعدات لمدة عام من قبل الشركة المنفذة للاصلاح، بالاضافة الي توقيع عقد صيانة مع الشركة المنفذة لأعمال الصيانة لمدة خمس سنوات لضمان استمرارعمل المعدات والسيارات بحالتها الفنية الجيدة .

وفي نهاية التفقد قدم المحافظ الشكر للعاملين بورش المحافظة والشركة المنفذة للاعمال علي جهودهم في اعمال صيانة للسيارات والمعدات، مقررًا صرف مكافأة مالية للمشاركين في اعمال الصيانة بورش المحافظة.

رافق المحافظ في التفقد كل من أحمد العيسوي مدير الشؤون الفنية بجهاز النظافة واشرف سليمان مدير إدارة الطوارئ بجهاز النظافة ورؤساء الاقسام بورش المحافظة والشركة المنفذة لاعمال الصيانة .