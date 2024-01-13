تعنت إسرائيلي جديد ضد الفلسطينيين.. الاحتلال يغلق ممر «صلاح الدين» في غزة

لم يتوقف العدوان الإسرائيلي في غزة على القتل والتخريب فقط، بل واصل الاحتلال الإسرائيلي تعنته وتعسفه ضد الفلسطينيين وزيادة معاناتهم، حيث أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، صباح اليوم، تعليماته بتحويل موقع الممر الإنساني الفلسطيني في قطاع غزة إلى شارع الرشيد، وإعاقة المواطنين الفلسطنيين من السير والاختباء جراء العمليات والغارات الإسرائيلية التي تشنها قوات الاحتلال بشكل مستمر.

تعنت إسرائيلي جديد ضد سكان قطاع غزة

قال «أدرعي» في تغريدة على حسابه الشخصي على تطبيق «إكس» المعروف سابقا بتويتر: إن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وقد يستدعي الأمر ضرب المنطقة بالغارات الإسرائيلية، وفي ضوء ذلك أصدرت القوات عدة تعليمات عاجلة لسكان القطاع قبل غلق الممر الإنساني، وجاءت على النحو التالي:

إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين في قطاع غزة حيث حوَّل موقعه إلى شارع الرشيد.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، فإن الممر الإنساني على شارع الرشيد، من المقرر أن يظل مفتوحا أمام المواطنين لفترة محدودة فقط، وذلك من شمال إلى جنوب القطاع، سواء سيرا على الأقدام أو على متن السيارات، خلال الفترة ما بين الساعة التاسعة صباحا والرابعة عصرا، إذ يصعب على الأهالي والمواطنين الفلسطينيين من عبور الممر وتعرضهم للقصف في أي لحظة، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهت تعليمات مشابهة سابقا، بشأن إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين وتحويل موقعه إلى شارع الرشيد، لعرقلة وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين.

ارتفاع عدد شهداء الفلسطينيين في قطاع غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، استشهاد 135 فلسطينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث ارتفع إجمالي عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 23 ألفا و843 شهيدا.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي لجرحى الحرب تخطي حاجز الـ60 ألفا، منذ بداية النزاع في 7 أكتوبر الماضي.