مدبولي: سننظم زيارات كثيرة لكل المواقع لمتابعة قطاعات التنمية ورصد أي عوائق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من بعض الأشياء التي تساعد المنتج في الوقت الحالي أنه يطبق أفضل الأسس العلمية ويقوم بتنويع في وزن المنتج ونوعه وشكله، موضحا: «كل نوع من هذه الأنواع يذهب إلى مختلف الدول».

لا بد من التشجيع الكامل للقطاع الخاص

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب تفقده مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وعرضته قناة إكسترا نيوز، أن المزاج العام يختلف بين دولة وأخرى، مشيرًا إلى أن أهم الرسائل اليوم التي نؤكد عليها أنه لا بد من التشجيع الكامل للقطاع الخاص أنه ينطلق في عملية التصدير والإنتاجية قائلا: «أي مشاكل أو عوائق بنحاول نحلها على الأرض، لمضاعفة صادراتنا وقدراتنا الإنتاجية».

وتابع أنه يوجد الكثير من شباب مصر يعمل وموجود في المصانع، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يتيح فرص عمل كثيرة للشباب والأهم في كل ذلك التنمية والإنتاج والتصدير وتنمية لمصر خلال الفترة المقبلة، وكل هدفنا في الفترة المقبلة سيكون هناك زيارات كثيرة لكل المواقع لمتابعة ما يحدث على الأرض في كل قطاعات التنمية لرصد أي عوائق.