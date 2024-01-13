ضبط عاطل بالغربية بتهمة النصب على المواطنين بدعوى توفير فرص عمل

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 مواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية، بتضررهم من عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم وإيهامهم بعلاقاته ببعض المسؤولين بالجهات الحكومية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تدبير فرص عمل لذويهم «على خلاف الحقيقة»، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.