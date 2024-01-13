سقوط تشكيل عصابي بحوزته 30 كيلوجرام حشيش في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية بدائرة قسمي شرطة البساتين ودار السلام، وبحوزتهم 29 كيلوجراما لمخدر الحشيش، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وأضافوا بتحصلهم على المواد المخدرة من أحد الأشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير، وعثر بحوزته على كمية من مخدر وزنت كيلوجراما، بندقية خرطوش، طلقتين لذات العيار، مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.