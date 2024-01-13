تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي.. حفل زفاف داخل مدرسة للنازحين جنوبي غزة (فيديو)

رغم الحرب والدمار والموت الذي سيطر على قطاع غزة لأكثر من 3 أشهر نتيجة العمليات الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر، عقد شاب وفتاة قرانهما برفقة أقاربهما في مدرسة تعج بالنازحين في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

واحتفلت أفنان وزوجها مصطفى بعقد قرانهما داخل مدرسة للنازحين في رفح الفلسطينية، حيث ارتدت أفنان البالغة من العمر 17 عاماً ثوباً فلسطينياً أبيض مطرزاً بالأحمر بمناسبة زواجها من حبيبها مصطفى الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، حيث ارتدى سترة لونها أسود دون أكمام وبنطلون جينز.

غزة.. وتستمر الحياة؛ حفل زفاف في مدرسة للنازحين رغم الحرب #فيديو pic.twitter.com/AgdYE4X0eH — موقع عرب 48 (@arab48website) January 13, 2024

زفاف داخل مدرسة للنازحين وسط الحرب في فلسطين

وبحسب الصحف الفلسطينية، تمت مراسم الزفاف بشكل مختلف وجديد لم يخطر في بال أحد، حيث خطط الزوجان لمراسم الزفاف قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، ولكن تعثرت الترتيبات، وجرى عقد القران والزفاف داخل فصل دراسي تكدس فيه النازحون بمدرسة نعج التابعة لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتحت أعين حشد كبير من المواطنين في باحة المدرسة وممراتها، توجه العروسان لسيارة سوداء ليركبوا على متنها حتى يتمكنوا من الوصول إلى الخيمة التي سيقيمان فيها، وقال والد العروس، محمد جبريل، «نحن شعب يحب الحياة رغم الحرب والموت والقتل»، مع ظروف الحرب التي تشهدها البلاد، فإن التجهيزات المعتادة لحفل الزفاف، كانت غير متوفرة.

حياة النازحين وسط الحرب والدمار في قطاع غزة

ومن جهة أخرى، أثر الطقس الشتوي القاسي على حياة مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة، الذين تركوا منازلهم قبل 3 أشهر دون ملابس وأطعمة، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف الذي قضى على أكثر من 23 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، إذ لم يتمكن البعض من حمل الكثير من الأمتعة.