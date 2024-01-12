فريق فلسطين بمحكمة العدل: ما جاء بحق الأشقاء في مصر على لسان إسرائيل كذب كبير

أكد السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة وعضو الفريق الفلسطيني في محكمة العدل الدولية، أن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية محاكمة تاريخية ومنعطف هام ونقطة فاصلة في تاريخ المحكمة والاتفاقية وإسرائيل وجرائمها التي ترتكبها أمام الشعب الفلسطيني.

وأضاف عمر عوض الله خلال مداخلة هاتفية من لاهاي ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، المرافعة التي قدمتها جنوب أفريقيا كانت محكمة قانونيا ومدعمة بالدلائل والبراهين وكل ما يثبت ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية والتحريض عليها، والنية الواضحة لارتكاب هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني.

تابع عمر عوض الله، مرافعة جنوب أفريقيا جادة وتحتوي على الدلائل والوقائع، ومرافعة إسرائيل هزلية غير معدة فاقدة للتوازن وتكرار الأكاذيب بحجة الدفاع عن النفس والذى لا يمت للواقع بصلة، ونحن مازلنا نراهن على مصداقية مؤسسات القانون الدولي وإدانة إسرائيل.

وأكد أن المرافعة الإسرائيلية اعتمدت على الأكاذيب، وغير متوازنة وفاقدة لكل المصداقية، وما جاء بحق الأشقاء في مصر كذب كبير كجزء من الأكاذيب الأخرى التي قالتها بالمرافعة، ونحن كدولة فلسطين لم نأخذ بأي من الاعتبار المداخلات التي قدمتها إسرائيل ونعتبرها كاذبة ولا تحتوي على أي محتوى دقيق باتجاه أي من الأشقاء وخاصة الشقيقة مصر.