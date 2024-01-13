محمد رمضان يشارك في الأغنية الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية

روج الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لظهوره الليلة في افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالأغنية الرسمية للبطولة.

ونشر محمد رمضان صورة له من داخل الملعب معلقا: «إن شاء الله هتشوفوني اللية 9 مساءً بتوقيت القاهرة في افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالأغنية الرسمية للبطولة.. بسم الله هفتتحها وهختمها ثقة في الله نجاح».

محمد رمضان مغني افتتاح كأس الامم الأفريقية

وكشف رمضان مؤخرا عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن مشاركته في افتتاح كأس الأمم الأفريقية: «الحمد لله رب العالمين أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا، ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر».