محمد رمضان يطرح برومو أغنيته الجديدة «عربي»

كشف الفنان محمد رمضان عن فيديو من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة «عربي»، وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

محمد رمضان يكشف عن أغنيته الجديدة

وشارك الفنان محمد رمضان في الفيديو جزءا من الأغنية، وعلق: «يا رب كل سنة وكل عربي بأفضل حال، استنوا أغنية عربي قريبا، ثقة في الله نجاح».

وتقول كلمات الأغنية:

من النيل للفرات احنا

احنا زينة الرجال

سعودى وكويتي بحريني

سورى لبنانى أردنى

مصرى نور عيني عراقي فلسطيني

بلادنا كتير سامحونى

عمانى قطرى واماراتى

ليبي تونى جزائرى

يمنى سودانى العرب عليا غالى ومش هنسي المغربي

يذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل جعفر العمدة، بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم هالة صدقي وزينة وإيمان العاصي ومنة فضالي وأحمد فهيم وغيرهم.