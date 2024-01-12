محمد رمضان يحتفل بتخطي قناته على «يوتيوب» 5 مليارات مشاهدة

احتفل الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتخطي قناته على «يوتيوب» 5 مليارات مشاهدة.

وكتب محمد رمضان قائلا: قناتي الرسمية تخطت الخمسة مليارات وخمسمائة مليون مشاهدة الحمد لله.

محمد رمضان يغني في كأس الأمم الأفريقية

وأعلن محمد رمضان منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مشاركته في الغناء بافتتاح كأس الأمم الإفريقية، قائلا: «الحمد لله رب العالمين أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا، ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر».