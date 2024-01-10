محمد رمضان يصل كوت ديفوار استعدادا لإحياء حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا

وصل الفنان محمد رمضان، إلى أبيدجان بكوت ديفوار، استعدادا لإحياء حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

مشاركة محمد رمضان في كأس أمم أفريقيا

أعرب محمد رمضان، عن سعادته بالمشاركة ببطولة كأس أمم أفريقيا، من خلال منشور سابق له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: قائلاً: «الحمد لله رب العالمين أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا، ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر».

تفاصيل أغنية «akwaba»

ويشارك «رمضان» من خلال أغنية «akwaba»، والتي تعد الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية، وتم تصويرها الشهر الماضي، علي أحد شواطىء المحيط الأطلسي في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الافريقية في كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، إذ يشارك منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية برفقة منتخبات موزمبيق وغانا وكاب فيردي.