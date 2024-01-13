لعنة منتخب غانا تطارد عبدول فاتاو.. ما قصة تمرد لاعب ليستر سيتي؟

يبدو أن القدر لم يمهل عبدول فاتاو، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي ومنتخب غانا، ليرد له جزاء تمرده ورفضه الانضمام لمنتخب بلاده وتفضيله عدم المشاركة معه في بطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق مساء اليوم بساحل العاج، والاستمرار مع فريقه في منافسات البريميرليج.

قصة عبدول فاتاو لاعب منتخب غانا

عبدول فاتاو إسحاقو لاعب فريق ليستر سيتي ومنتخب غانا، تعرض لصدمة قوية مع ناديه الإنجليزي، بعدما اعتذر عن المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023، للحفاظ على مركزه مع الفريق، ليتفاجأ بالبطاقة الحمراء، أثناء لقاء فريقه مع كوفنتري سيتي بمنافسات الشامبيونشيب، وهو ما يعني أنه سيغيب 3 مباريات.

لاعب فريق ليستر سيتي ومنتخب غانا، جرى طرده في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من مباراة ليستر وكوفنتري سيتي، بعد تدخل عنيف على جاك بيدويل، في اللقاء الذي انتهى بهزيمة فريقه بثلاثية في الشوط الثاني، ومن المتوقع أن يتم إيقاف اللاعب 3 مباريات، على أن يعود يوم 10 فبراير قبل يوم واحد فقط من نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تمرد عبدول فاتاو لاعب منتخب غانا

عبدول فاتاو لاعب منتخب غانا، البالغ من العمر 19 عاما، رفض الانضمام لمنتخب غانا في كأس الأمم الأفريقية، خوفا من فقدان مركزه مع ليستر سيتي، إذ دّون عبر حسابه على موقع التغريدات إكس، قائلا: «أفضل دولة في العالم، حظا سعيدا للفريق، اعرف ما تفعلونه، ليس لدي أي شك في الفريق، أدعمكم يا رفاق من كل قلبي، وبروح النجوم السوداء».

معلومات عن عبدول فاتاو لاعب منتخب غانا

- مواليد 8 مارس 2004.

- لاعب كرة قدم غاني.

- لعب لصالح نادي دريمز.

- يلعب حاليا في ليستر سيتي الإنجليزي.