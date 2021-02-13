ليستر سيتي ينقلب على ليفربول ويدفعه إلى سقوط حر بالبريميرليج

سقط ليفربول الإنجليزي، أمام فريق ليستر سيتي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت «ريمونتادا» رائعة للثعالب بعدما كان متأخرًا بهدف حتى الدقيقة 79، قبل أن يعود بثلاثة أهداف ليخطف فوزًا ثمينًا من الريدز.

الشوط الأول شهد تبادل الخطورة بين الفريقين، حيث شهدت الدقيقة العاشرة، محاولة هجومية أولى خطيرة لليفربول، بعد تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي للفريق، تمكن محمد صلاح، من ترويضها بشكل جيد داخل منطقة جزاء ليستر سيتي، في مواجهة المرمى تماما لكنه سدد كرة سيئة بقدمه اليمنى مرت دون أي خطورة على مرمى الحارس كاسبر شمايكل.

هجمات متبادلة في مباراة الفريقينوفي الدقيقة 11، جاء الرد سريعا من لاعبي ليستر سيتي، عن طريق جايمي فاردي، بتسديدة خادعة من على حدود منطقة الجزاء، محاولا لاستغلال تقدم الحارس أليسون، عن مرماه، لكن الكرة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى دون خطورة.

وفي الدقيقة 27، شهدت هدفا محققا ضائعا لليفربول بعد هجمة منظمة من لاعبي الفريق بمجموعة من التمريرات المتقنة أنهاها جوردان هندرسون، بعرضية متقنة باتجاه زميله روبيرتو فيرمنيو، المتمركز دون أي رقابة دفاعية في مواجهة المرمى تماما والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة كادت تسكن الشباك لولا براعة الحارس كاسبر شمايكل، في التصدي وإبعاد الخطورة عن مرماه.

وفي الدقيقة 68، نجح محمد صلاح، في تسجيل الهدف الأول بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق ترينت أرنولد، إلى داخل منطقة الجزاء، تمكن روبيرتو فيرمينو، من ترويضها ثم هيأها بشكل أكثر من رائع بكعب القدم لـ محمد صلاح الذي سدد كرة يسارية مباشرة بشكل أكثر من رائع سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس كاسبر شمايكل.

الدقيقة 80، شهدت استعادة ليستر سيتي عافيته بالهدف الأول بعد تنفيذ مميز للركلة الحرة المباشرة عن طريق جيمس ماديسون، بتسديدة أرضية خادعة مرت من جميع لاعبي الفريقين وخدعت الحارس أليسون، قبل أن تسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

بعد دقيقتين فقط سجل ليستر سيتي الهدف الثاني عن طريق جيمي فاردي، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي لليستر سيتي، إلى حدود منطقة جزاء ليفربول، أخطأها الحارس أليسون، بشكل غريب للغاية أدى إلى تهيئة الكرة أمام أقدام جايمي فاردي، في مواجهة الشباك الخالية تماما ليضعها بسهولة داخل المرمى.

هارفي بارنز ينهى آمال ليفربول في التعادلوفي الدقيقة 86، نجح «بارنز» في تسجيل الهدف الثالث بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي ليستر سيتي، أنهاها ويلفريد نديدي، بتمريرة بينية متقنة استغلها هارفي بارنز، وانطلق بشكل منفرد داخل منطقة جزاء ليفربول، قبل أن يسدد كرة قوية في الزاوية اليسرى للمرمى.