«عوف»: حملات تفتيشية على الصيدليات لضمان عدم التلاعب بأسعار الأدوية

قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك حملات تفتيشية على الصيدليات؛ لضمان عدم التلاعب بأسعار الأدوية.

مواجهة التلاعب في سعر الدواء

وعن مواجهة زيادة أسعار الدواء في الصيدليات، أشار «عوف» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هيئة الدواء المصري تشن حملات تفتيشية باستمرار على الصيدليات للتأكد من البيع بنفس الأسعار الرسمية وعدم التلاعب في سعر الدواء، ويتم عمل مخالفات ومحاضر للمخالفين: «المكمل الغذائي ليس له تسعيرة غذائية».

وتابع: «من حق المريض أن يأخذ العلاج بالسعر المكتوب على علبة الدواء وعدم دفع أكثر من السعر الرسمي، وأطالب المواطنين بضرورة التواصل مع هيئة الدواء والخط الساخن 15301 في حالة اكتشاف أي حالة تلاعب بالأسعار، أو في حالة نقص أنواع معينة من الدواء بالأسواق».

أدوية فقدان الوزن

وأشار إلى أن لجنة الموزعين ترصد جميع الأدوية التي يجري تناولها بالأسواق، مشيرًا إلى أن أي دواء خاص بالتخسيس يتم تناوله وفقًا لتعليمات الطبيب المعالج فقط.

وحذر من تناول الأدوية المغشوشة لأنها مسئولية كبيرة وهيئة الدواء تعمل في هذا الملف لتحجيمه.

واختتم رئيس شعبة الأدوية: «مصر ستصبح واحدة من أكبر دول العالم في صناعة مشتقات الدم والبلازما، في العام الجاري 2024».