رئيس شعبة الأدوية يطالب بكتابة الاسم العلمي على الدواء: مصلحة المواطن فوق أي اعتبار

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تأسيس صناعة الدواء في مصر بدأ منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وتم تأسيس عدد كبير من الشركات التي أصبحت تصدر للخارج.

وأضاف «عوف» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هيئة الدواء المصرية تطبق معايير وجودة صناعة الدواء بناء على معايير دولية تطابق منظمة الصحة العالمية.

وعن المشكلات التي تحدث في صناعة الدواء، أشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن تناول الدواء في مصر ينقسم إلى جزئين، فالدكتور يكتب الدواء للمريض بالاسم العلمي، في حين أن العلاج قد يكون مكتوب باسم تجاري غير مطابق للاسم العلمي في الصيدليات نتيجة تعدد شركات الأدوية لتوريد منتجات الدواء.

وعلق «عوف»، على إمكانية الالتزام بكتابة اسم الدواء العلمي على العلاج بدلا من الاسم التجاري، قائلًا: «مصلحة المواطن المصري فوق أي اعتبار».

وأوضح، أن هناك مجموعة من الأطباء استجابوا بمناشدة وزارة الصحة، بكتابة الاسم العلمي على الدواء بدلا من الاسم التجاري، معلقًا: لا يوجد طبيب يرفض أن يكون هناك اسم علمي على علب الدواء بشكل دائم.