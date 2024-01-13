حماة الوطن بأسيوط يدشن وحدة حزبية بقرية أولاد سراج

دشنت أمانة محافظة أسيوط بحزب حماة الوطن، وحدة حزبية جديدة في قرية أولاد سراج، بحضور قيادات حزب حماة الوطن بأسيوط، وحضور القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ويأتي ذلك استمرارا لخطط حزب حماة الوطن بالتوسع والانتشار والتواجد بكافة ربوع الجمهورية.

المستويات الصحية والاجتماعية والسياسية والتعليمية

وأوضح النائب مصطفى بدران، أمين عام الحزب بمحافظة أسيوط، في كلمته، أن حماة الوطن يعمل على التواجد في مختلف القرى والنجوع على مستوى الجمهورية وليس أسيوط فقط، مشيرا إلى أن الأمانات بمختلف القرى تقدم خدماتها للمواطنين على مختلف المستويات الصحية والاجتماعية والسياسية والتعليمية، في إطار شكل سياسي متطور يقدمه الحزب للجمهورية الجديدة.

مستوى وعي المواطن المصري

ومن جانبه، أكد محمد جمعة، أمين عام مركز الفتح، أن المركز بصدد تجهيز سلسلة من الفعاليات والأنشطة والندوات واللقاءات على مدار عام 2024 تستهدف رفع مستوى وعي المواطن المصري وتوفير احتياجاته المعرفية وحقوقه الصحية والاجتماعية والسياسية، مشيرا إلى أن الأمانات في القرى لهم دور مهم في نقل أصوات المواطنين بمختلف فئاتهم إلى القيادة السياسية من خلال مجلس النواب والأعضاء الممثلين عن الحزب.