«حماة الوطن» بمطروح: مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية في العالم

استنكر النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، الأكاذيب التي يروجها دفاع الاحتلال الإسرائيلي، في محكمة العدل الدولية، أنّ السلطات المصرية منعت نقل المساعدات إلى قطاع غزة، بالرغم من وجود تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح بدخول المساعدات للقطاع خاصة الوقود، لأنّ هذا جزء من الحرب التي يشنها على القطاع.

وتابع أنّ مصر أكثر دولة دعمت الأشقاء الفلسطينيين بأكبر كميات مساعدات، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تواجهها، فهو واجب علينا للوقوف بجوار الشعب الفلسطيني، وشارك حزب حماة الوطن، في القوافل والمساعدات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية.

أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم، إنّ مصر نفت تلك الاتهامات، ووصفتها بأنها كاذبة، إذ ادعت إسرائيل في تصريحات علنية أمام أعين العالم، بشأن العدوان على قطاع غزة، أنّ مصر منعت المساعدات خاصة الوقود، ورفضت مصر بشكل قاطع، الاتهامات وأكاذيب إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أنّ مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية في العالم، وأن موقفها ثابت ولن يتغير منذ 1948، وأنّ مصر أكدت عدة مرات، أنّ معبر رفح من الجانب المصري، مفتوح بشكل دائم، وفلسطين أولوية في الأجندة المصرية، نظرًا لما تمثله من أهمية على كافة المستويات، ولطالما كانت الدولة المصرية هي الداعم الأولى لها.

وعقد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة الاستعلامات، مؤتمرًا صحفيًا أمام معبر رفح بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الوكالات الإعلامية العالمية، ليروا بأنفسهم أنّ مصر لم ولن تغلق معبر رفح أمام الأشقاء الفلسطينيين.

الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية

وأشار إلى أنّه بعد كل هذه التصريحات، وجدت دولة الاحتلال نفسها، متهمة بأدلة موثقة بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، ولجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.