نائبة عن «حماة الوطن»: القمة الثلاثية حول فلسطين بداية جديدة لحل القضية

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب «حماة الوطن»، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت اليوم، بمدينة العقبة بالأردن، مؤكدة أن القمة عقدت في توقيت مهم وحساس للغاية، في الوقت الذي لم تتوقف فيه الجهود المصرية منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

دور تاريخي ومحوري تقوم به مصر

وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان، إن القمة الثلاثية جاءت لتأكد من جديد الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، وبالتنسيق مع الأشقاء في الوطن العربي، بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 1967، ووقف الحرب على قطاع غزة بشكل خاص، حفاظاً على أمن واستقرار شعوب المنطقة.

أكدت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي بالقمة، جاءت صريحة وشاملة وداعمة للسلام العادل في فلسطين، فضلا عن تأكيده أن ما جرى تقديمه ليس كافياً لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، ما يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، الذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع، ونزع فتيل التوتر في المنطقة، مشيرة الي أن الرئيس أكد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية وموقفها الداعم للاشقاء في المحن والازمات.

الدفع نحو عملية سلام شاملة

أضافت نائبة «حماة الوطن»، أن بيان القمة بداية جديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية من خلال التأكيد على ضرورة الدفع نحو عملية سلام شاملة تنهي الاحتلال وتحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، مشددة على ضرورة أن يتعاطى العالم والمنظمات الحقوقية والمجتمعية الدولية مع الدعوات المصرية، وخاصة ما خرجت به القمة الثلاثية، بشأن ضرورة الوقف الفوري للحرب وإدخال المزيد من المساعدات للفلسطينيين.