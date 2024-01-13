افتح مشروعك على سطح بيتك بزراعة 3 أشجار فواكه آسيوية مربحة

أصبح من السهل زراعة الفواكه الاستوائية التي يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة منها على سطح البيت، وذلك بتجهيز التربة والمناخ اللازمين لها، ولعل أبرز ثلاث فواكه آسيوية لفتح مشروع بمنتجات ثمارها الغزيرة هي فاكهة الثعبان، قشطة جرافيولا، والليمون الكافيار.

تستعرض بوابة «الوطن» 3 فواكه آسيوية يمكن أن تفتح مشروعًا من سطح البيت، وذلك من خلال زراعتها في براميل كبيرة تسع الأشجار عند نموها وتطور جذورها، كما يمكن زراعتها في أحواض مجهزة مثل التربة الدائمة لاحتواء الأشجار الآسيوية، وتحقيق إنتاج ثمار تصلح للبيع والأرباح، أو تناولها وتوفيرها للمنزل.

يوضح المهندس الزراعي محمد محمود، المتخصص في زراعة الفواكه الاستوائية، إمكانية زراعة 3 فواكه آسيوية لفتح مشروع على السطح، معلقًا: «الفاكهة الأسيوية يمكن زراعتها في البيوت بمصر، ويمكن أن تنافس الصين خاصة المناخ المصري ملائما لها».

سناك فروت أو كما تعرف بفاكهة الثعبان:

قال المهندس محمود: «يمكن زراعة سناك فروت شبيهة المكسرات في مذاقها، وهي فاكهة استوائية منشأها شرق آسيا وإندونيسيا، تزرع باستخدام شتلاتها المتوفرة بأسعار تبدأ من 200 وحتى 4000 جنيه، في أصص وبراميل على أسطح المنازل، وهي من فصيلة أشجار النخيل، منها نوعان: أحمر وبني، وملمسها وشكلها مثل جلد الثعبان، تزرع في الصيف ويتم حصادها في أول موسم الشتاء»، مضيفًا أن الشجرة الواحدة يباع الكيلو منها حتى ألف جنيه حسب ندرة وجودها بالأسواق، لذا فهي مربحة في حال زراعتها.

الليمون الكافيار.. سعر الكيلو 7 آلاف جنيه:

يمكن زراعة الليمون الكافيار على أسطح المنازل في براميل كبيرة، والحصول على ثماره وبيعها بأسعار تحقق أرباحًا، ويُعرف هذا النوع بندرته وإقبال الفنادق على شرائه، فضلاً عن تميزه عن الليمون التقليدي والبنزهير بمذاقه وكثرة تركيز فيتامين سي به.

وقد سمي «كافيار» لأنه يشبه بيض السمك، ويمكن زراعته على السطح لأنه لا يتطلب تربة عميقة، ويزرع بالشتلات المتوفرة.

قشطة جرافيولا.. سعر الكيلو 3 آلاف جنيه:

يمكن زراعة شتلات القشطة جرافيولا في براميل في أول عمرها، وفق حديث المهندس محمود محمد، المتخصص في زراعة الفاكهة الاستوائية، لافتًا إلى إمكانية نقلها إلى التربة الدائمة عندما يكبر حجمها، إذ يصل ارتفاعها إلى نحو 10 أمتار.

وتُحقق قشطة جرافيولا أرباحًا كبيرة، ويبلغ سعر الكيلو منها 3 آلاف جنيه، فيما تُباع أوراقها بالحرام لاشتهارها بعلاج السرطان، ويمكن زراعتها على الأسطح وحدائق المنازل، وبيع الثمار في حال توفير أشجار كثيرة منها، التي تتميز بإنتاج الأطنان الغزيرة من نتاج الفدان الواحد.

زراعة ستار فروت.. مشروع مربح

يمكن زراعة أشجار فاكهة استوائية تسمى «ستار فروت»، وتحقيق أرباح كبيرة منها، لأنها تتميز بغزارة الإنتاج، كما أنها تُعرف بكونها أشجار قزمية، يمكن زراعتها على أسطح المنازل، ولا تحتاج إلى خدمة مرهقة أو تكلفة، كما تتميز بمذاقها اللذيذ، وأسعارها التي تتعدى 400 جنيه للكيلو.