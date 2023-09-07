طالب إعدادي يستغل سطح المنزل لزراعة الفواكه الاستوائية.. الكيلو بـ850 جنيها

نجح الطالب عبدالله سامي، الطالب في الصف الأول الإعدادي، في تحويل سطح منزله لحديقة تحتوي على العديد من الفواكه المتنوعة والتي يعد بعضها غالي الثمن من الأشجار الاستوائية مثل الدراجون فروت والباشون فروت وغيرهما من الفواكة الاستوائية، بعد دعم أسرته له في تحقيق ما يحلم بتحقيقه وزراعة سطح المنزل ليكون مشروعاً مربحا.

زراعة النباتات الاستوائية على سطح المنزل

وقال الطالب عبدالله سامي، ابن مركز أشمون في محافظة المنوفية، الذي يبلغ عمره 12 عاما، إنه بدأ تنفيذ المشروع بزراعة سطح منزله قبل عدة سنوات، وقام بتطويره وإضافة نباتات جديدة، مشيراً إلى أن المشروع مربح والفواكه الاستوائية سعرها مرتفع ويصل الكيلو فيها إلى 850 جنيها.

تحقيق أرباح كبيرة بتنفيذ مسروع زراعة الأسطح

وأضاف «عبدالله» لـ«الوطن»، أن مشروع زراعة الأسطح شاهده في عدة مناطق، وبعد اقتراح الموضوع على والده قرر مساعدته ودعمه، مؤكدا أنه أصبح يقوم بعمل الشتلات الآن بعد تعلمها من متخصيين في المجال الزراعي ويقوم ببيع الشتلات والاستفادة من سعرها أيضا.

تكرار التجربة بين أهالي أشمون

وأوضح أن العديد من أهالي مركز أشمون بدأوا تنفيذ مبادرة زراعة أسطح المنازل بعد نجاح تجربته، مطالبا الشباب بزراعة أسطح المنازل لأنه مشروع مربح ويحقق أرباحا كبيرة ببيع ثمار الفاكهة وشتلات الفوامة المختلفة التي يتم زراعتها.