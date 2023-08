رفع حالة التأهب في هايتي والدومينيكان بسبب العاصفة الاستوائية فرانكلين

اجتاحت العاصفة الاستوائية فرانكلين باتجاه جزيرة هيسبانيولا، التي تتقاسمها جمهورية الدومينيكان وهايتي، صباح اليوم الأربعاء، مما أثار مخاوف من حدوث انهيارات أرضية مميتة وفيضانات غزيرة في البلدين، ومن المتوقع أن تستقر العاصفة الاستوائية فرانكلين فوق الجزيرة طوال اليوم، حيث حذر خبراء الأرصاد من أن العاصفة قد تتسبب في هطول ما يصل إلى 10 بوصات من الأمطار، وبحد أقصى 15 بوصة في المناطق المعزولة.

وقال خبراء الأرصاد، إن مركز العاصفة الاستوائية فرانكلين يبعد حوالي 120 ميلا عن جنوب غرب سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، وفقا للمركز الوطني للأعاصير في ميامي، بلغت سرعة الرياح القصوى 50 ميلاً في الساعة مع هبات أعلى، إذ تتحرك شمالًا بسرعة 10 أميال في الساعة، حسبما ذكر موقع «لوس انجليس تايمز الأمريكي».

Tropical Storm Franklin is starting to show some organization.



Low level circulation is becoming more well defined as the storm drifts northward toward Hispaniola. pic.twitter.com/SNJfJn26Lz