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الموسيقار هاني شنودة: أتمنى أكون أسعدت الجمهور

كتب:

حسن سمير
09:26 م | السبت 13 يناير 2024
الموسيقار هاني شنودة

الموسيقار هاني شنودة

أعرب الموسيقار هاني شنودة، مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل «حالة خاصة»، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل، الذي يعتبر أحدث أعمال watch it الأصلية في العام الجديد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال ببرنامجها «الخلاصة» المذاع، على قناة «المحور»: «ربنا خلق الفنانين عشان يسعدوا الناس، وأتمنى أكون عملت واجبي وأسعدتهم».

أهمية الرسالة التي يقدمها المسلسل

وشدد على أهمية الرسالة التي يقدمها المسلسل، مضيفًا أن الشخص المتوحد ربما يكون أذكى من الجميع، ويجب أن يتم التعامل معهم بشكل طبيعي، فبعضهم أذكى من كثيرين، وهم أعضاء نافعون في مجتمعاتهم.

 

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