الموسيقار هاني شنودة في ضيافة طلاب الأهرام الكندية

كرّمت جامعة الأهرام الكندية الموسيقار الكبير هاني شنودة في لقاء مفتوح مع طلاب كلية الإعلام، تحت رعاية الدكتور صديق عبد السلام، رئيس الجامعة، حيث شهد التكريم عزف أشهر أغانيه التي لحنها للنجم عمرو دياب ومحمد منير.

وأعرب شنودة عن تقديره للملكة العربية السعودية لتكريمها وتقديرها للفن والفنانين المصريين، واصفًا تكريمه مع نجوم الغناء في الرياض الأسبوع الماضي بأنها ليلة مصرية في بلد شقيق، حيث من الصعب أن يجتمع نخبة من نجوم الفن المصري في حدث واحد ليمثلوا القوى الناعمة لمصر.

وأشار الموسيقار إلى أن قصة اكتشافه للنجم عمرو دياب بدأت في بورسعيد عقب تقديم فرقته لإحدى العروض، حيث أن منذ بدايته يمتلك مقومات النجاح صوتا وشكلا والإصرار، وهو ما حدث عندما أبلغه شنودة بصعوبة نجاحه إذ قرر الإقامة في بورسعيد، ليفاجئ به يطلب أن يعود معه للقاهرة لكي يبدأ رحلة النجاح دون إضاعة وقت.

وتحدث هاني شنودة عن اختلاف أصوات الآلات الوترية والتنوع باختيار الموسيقى في الاعمال الدرامية وأيضا عن انواع الموسيقى الغربية والشرقية وكيفية البناء الموسيقي للأعمال الفنية من ذروة الاحداث والصراع، مشيرًا أن الاغاني التي تلفت انتباهه وتثيره لا تعتمد على اللحن فقط والكلمات بمفردها ولكن العمل يكون مكتملا عندما تنجح جميع عناصره.